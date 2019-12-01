Octavio Ocampo convoca a la asamblea estatal del PRD a cerrar filas y caminar juntos para recuperar la Grandeza de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de junio del 2026.- En un ambiente de absoluto respaldo y madurez política, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo participó hoy la Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, donde convocó formalmente a toda la militancia y liderazgos a cerrar filas y caminar en unidad para recuperar la grandeza del estado.

Durante la sesión, la Asamblea aprobó de manera unánime la designación de Verónica García Reyes como Presidenta Interina. Así mismo , la asamblea estatal aprobó legalmente la separación de Octavio Ocampo para desplegarse de tiempo completo a ras de suelo en las regiones del estado.

Al hacer uso de la palabra ante los Asambleístas, Octavio Ocampo agradeció la confianza inquebrantable de las bases, recordando el histórico respaldo ciudadano recibido el pasado domingo 7 de junio. Señaló que, a diferencia de otras fuerzas políticas sumidas en el desorden y pleitos internos por candidaturas, el perredismo michoacano demuestra orden, seriedad y madurez institucional.

“En el PRD la democracia se ejerce. Mientras otros se pelean por ambiciones personales y puestos públicos, aquí caminamos en unidad, de frente y con un rumbo claro. Aquí no habrá vacíos de poder ni riesgos.

En su mensaje, el líder político hizo un llamado enérgico a todas y todos los perredistas a trabajar juntos. “La grandeza de Michoacán no se recupera desde la comodidad de un escritorio en Morelia; se construye abajo, desgastando la suela. Las y los necesito a mi lado para rescatar la grandeza de Michoacán”.

Durante el protocolo, Ocampo realizó un reconocimiento especial a la senadora Araceli Saucedo, destacando su figura como pilar fundamental del proyecto en la máxima tribuna del país y reiterando la importancia de seguir caminando hombro con hombro por el territorio.

Finalmente, arropó a Verónica García como Presidenta Interina reconociendo en ella como una mujer leal y congruente quien se encuentra lista para seguir continuando el recorrido por los municipios del estado.