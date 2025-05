No se descarta Marco del Prete para la gubernatura de Querétaro en 2027

Querétaro, Querétaro, a 15 de mayo de 2025.- El secretario de Desarrollo Sustentable en el estado de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero aseguró que las bardas con pintas que dicen “¿Quién es Marco?, no son de su autoría, por lo que no está incurriendo en campañas adelantadas al interior del Partido Acción Nacional (PAN), aunque no se descarta para el 2027.

“Han aparecido (las bardas), seguramente como lo había dicho, puede ser alguna promoción, podrá ser algún tipo de expectativa o podrá ser algún candidato al Poder Judicial también que esté buscando que la gente vote por él”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre su posible aspiración a la gubernatura de Querétaro en el 2027, aseguró que sería un mentiroso al negar que existe una aspiración, aunque aún no son los tiempos políticos, para una contienda interna.

“Si en algún momento el trabajo que he hecho avala que pueda aspirar a un cargo de elección popular, claro que lo aceptaría, no voy a negar que para alguien que se ha dedicado 20 años al servicio público el que sea considerado para ocupar la máxima magistratura del estado o la gubernatura pues es un privilegio y obviamente sería mentiroso decir que no me interesaría ser”, dijo.

Reconoció que existe un espectacular en Paseo 5 de Febrero, aunque este es de un medio de comunicación local que está haciendo promoción a una entrevista que le realizaron para una revista de la misma empresa editorial.

“El que haya un espectacular de un medio de comunicación es una promoción del medio, el cual aprovecha la imagen del servidor público para difundir ese medio y que la gente lo conozca, en ese sentido yo lo que estoy haciendo es seguir trabajando yo quiero ser el mejor secretario que el gobernador Kuri tenga”, concluyó.