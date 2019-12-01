“No me rajo, no me vendo y no me doblo”: Chema Tapia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 11:25:13

Querétaro, Querétaro, a 1 de julio 2026.- Cuento con las credenciales necesarias para superar todos los filtros internos y competir en la encuesta de selección, estas fueron las palabras de José María “Chema” Tapia Franco, aspirante a la gubernatura de Querétaro por el Partido Morena, quien formalizó su registro el viernes pasado ante Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, en la Ciudad de México.

Lanzó un fuerte mensaje de resistencia política y arremetió contra las actuales administraciones estatales, a las que acusó de mantener al estado sumido en la desigualdad y de enfocarse únicamente en la promoción personal de cara al proceso electoral.

“Tenemos que generar condiciones muy claras para que las familias queretanas no se queden atrás. Hay una desigualdad y una falta de compromiso de los gobiernos actuales por atender las causas y solamente promocionarse en primera persona para los cargos que vienen”.

Cuestionado sobre los ataques recientes de la oposición, Tapia Franco fue tajante al asegurar que su postura se mantiene firme gracias a su solvencia moral.

Asimismo, reveló tener identificada una presunta campaña de desprestigio en su contra valuada en más de 10 millones de pesos, cuyos detalles, incluyendo montos y beneficiarios en medios nacionales e internacionales, prometió ventilar en una próxima rueda de prensa.

“Quiero dejarlo muy claro: no me rajo, no me vendo y no me doblo, porque tengo la convicción de que no he hecho nada malo. No le debo nada a nadie en cuestión moral”.

Sobre las descalificaciones de Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, sugiriendo que la dirigencia blanquiazul enfrenta severas fracturas internas en la entidad.

“El chiste es el de él... a él lo único que ha generado es desconfianza al interior del PAN, tan es así que le tuvieron que mandar al jefe de oficina del gobernador a poner orden adentro porque ni confían, ni creen en él, ni nadie le hace caso”.

Contrastó la opulencia de unas cuantas familias beneficiadas por el sistema actual con el rezago que viven las regiones de la Sierra Gorda y el Semidesierto queretano.

Criticó severamente la infraestructura actual del estado, apuntando al trayecto de seis o siete horas que toma viajar desde Jalpan a la capital debido a la insuficiencia de las autopistas, así como a la vulnerabilidad de la población ante las temporadas de lluvias.

Reiteró su respeto hacia los demás compañeros y compañeras que participan en el proceso interno de Morena y sus aliados, mostrándose confiado en que la izquierda se llevará el triunfo en la entidad. “Vamos a la encuesta... cualquiera de los precandidatos o aspirantes a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación le ganaría al mejor del PAN”.