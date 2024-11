Niega Memo Valencia relacion con Silvano Aureoles en elecciones extraordinarias de Irimbo 

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre del 2024.-Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, negó que exista intervención o apoyo del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, o el ex senador Antonio Conejo a favor del PRI en las elecciones extraordinarias de Irimbo.

Cuestionado sobre las declaraciones de Octavio Ocampo, lider en Michoacán del PRD, que contaba con información de que los Aureoles-Conejo, operarían votos para Fernando Palomino Andrade, comentó que no tienen ninguna relación.

"A nosotros no nos han apoyado y nosotros estamos por nuestro trabajo

preparándonos para el arranque de campaña y no se gana con llevar vanda al Instituto Electoral, ni con porras , ni con mentiras que está diciendo este sujeto Octavio", comentó Memo Valencia en entrevista telefónica quien dijo respetar a Silvano Aureoles, pero con nulo contacto con el ex mandatario estatal.

El priista agregó que esta totalmente enfocado en lo que será el proceso extraordinario de Irimbo, y se dijo confiado de que obtendrán la presidencia municipal.

El arranque de campaña a la alcaldía por Irimbo del candidato priista, será este sábado en la plaza principal programado a las 17 horas.