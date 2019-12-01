Nahuatzen se queda sin mandos policiales; PRD urge al Estado a nombrar relevos

Morelia, Michoacán, a 1 de julio 2026.- El municipio de Nahuatzen se encuentra sin titulares en su Dirección de Seguridad Pública tras la renuncia simultánea del director y el subdirector de la corporación. El diputado local del PRD, Octavio Ocampo Córdoba, confirmó la dimisión y urgió a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a realizar los nombramientos de manera inmediata.

El legislador señaló que el alcalde ya ha notificado formalmente la situación, recordando que apenas el pasado 11 de junio el director de Seguridad Pública de Charapan también presentó su renuncia bajo condiciones similares.

“Haciendo el llamado, justo el día de ayer renunció el director de la Seguridad Pública, también el subdirector; ya el alcalde a través de un servidor nos hemos notificado que no existe en este momento director de Seguridad Pública. No pueden estar los municipios sin tener a estos funcionarios que son fundamentales, elementales”, declaró Ocampo Córdoba.

Debido a que Nahuatzen mantiene vigente un convenio de colaboración en materia de seguridad con el Gobierno del Estado, la designación de los nuevos mandos recae directamente en la administración estatal. El diputado insistió en que el retraso en estos nombramientos compromete la paz del municipio, especialmente tras hechos recientes como la detención de un implicado en el homicidio de elementos de la Guardia Civil en dicha zona.

“El presidente ha confiado dejar en manos del Estado la seguridad, así nosotros creemos que es lo mejor, que es lo correcto; solo esperar que el gobierno de Michoacán pueda hacer el nombramiento, la designación y que eso ya no tarde más”, indicó en entrevista.

Ocampo Córdoba, quien fuera presidente municipal, advirtió sobre la creciente dificultad para integrar y mantener las policías locales en la entidad. Atribuyó la deserción y la falta de interés de los ciudadanos por unirse a las corporaciones al riesgo que implica la labor y a la vulnerabilidad de los elementos.

“hay mucha deserción, es derivado de todo lo que está sucediendo en Michoacán y en el país”, señaló.

El legislador perredista subrayó la necesidad de mantener una revisión constante y evaluaciones permanentes en las policías, admitiendo que, históricamente, la infiltración de grupos delincuenciales suele comenzar por la captación de elementos locales.