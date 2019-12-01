Movimiento Ciudadano se reorganiza para fortalecer la alternativa ciudadana: Víctor Manríquez

Movimiento Ciudadano se reorganiza para fortalecer la alternativa ciudadana: Víctor Manríquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:56:37
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Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.– Para consolidar una estructura sólida y cercana a la ciudadanía, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, encabezó una reunión de trabajo con integrantes de la Coordinación Estatal para reforzar la organización interna del movimiento.

Durante el encuentro, destacó que hoy más que nunca es fundamental fortalecer lo más importante, la organización, como base para construir una verdadera alternativa política en Michoacán.

Señaló que el movimiento naranja se encuentra en una etapa clave, en la que se están alineando esfuerzos para salir a territorio, formar nuevos liderazgos y compartir una visión distinta de hacer política, cercana a la gente y con resultados.

“Aquí todas y todos jalamos parejo, porque entendemos que solo así se logran resultados reales. La alternativa no se construye desde el escritorio, sino caminando, escuchando y enseñando en cada rincón del estado”, expresó.

El coordinador estatal subrayó que Movimiento Ciudadano apuesta por la formación y la participación ciudadana como pilares para transformar la vida pública, alejándose de las viejas prácticas y construyendo una nueva forma de hacer política.

Finalmente, reiteró que el compromiso es claro, seguir trabajando con organización, unidad y convicción para consolidar una alternativa que represente verdaderamente a las y los michoacanos.

Noventa Grados
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