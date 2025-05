Morenistas no pagan encuestas de popularidad, asegura Jesús Mora

Morelia, Michoacán, a 14 de mayo del 2025.- El Comité Estatal de Morena en Michoacán aseguró que las encuestas de aceptación popular, donde aparecen diversos perfiles del partido guinda, no son financiadas por ningún morenista.

Jesús Mora González, líder estatal morenista, indicó que a diario aparecen encuestas donde se muestra a distintos personajes políticos, pero las únicas mediciones que serán validadas por Morena son las que efectuará el Comité Nacional.

"No podemos tener control de quién publica algo; si tú emites una encuesta, yo no te puedo decir que no porque estás atentando contra la expresión. Ahora, la única encuesta que será tomada en consideración para la selección de nuestros candidatos y candidatas será la que emita la Comisión Nacional de Encuestas", expresó el líder estatal.

Cuestionado sobre la publicidad que aparece en redes sociales de Gladys Butanda, actual secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Mora González dijo que es una funcionaria que da resultados, pero no consideró que esté incurriendo en actos anticipados de campaña.

"En Morena hay muchas compañeras valiosas que están demostrando que se pueden hacer las cosas bien, realiza su trabajo y se eso les incomoda a algunos, lo cual es otra cosa, no observamos actos anticipados de campaña", indicó Mora Chávez.

Además, el morenista pidió a las dirigencias de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo eliminar el nepotismo y no hablar de candidaturas para el 2027, acción que, apuntó, todavía no corresponde.