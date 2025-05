PT y Morena Michoacán prometen análisis de iniciativa de apología del delito

Morelia, Michoacán, a 14 de mayo del 2025.- Diputados locales del Partido del Trabajo y Morena, aseguran que analizarán detalladamente la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que propone modificar el Código Penal estatal y sancionar penalmente la apología del delito.

El legislador del PT, J. Reyes Galindo, indicó que si bien la violencia debe combatirse desde todos los frentes, pero la iniciativa debe acompañarse de un debate para conocer los riesgos que se advierten y posibles daños que pudieran causarse en materia de la libertad de expresión.

"Que no se atente esto si lo digo con todas sus letras ,que de ninguna manera se atente en contra de este derecho tan fundamental que es la libre expresión de las ideas, no estaremos apoyando ninguna redacción que de manera ambigua pudiera lastimar justamente esta parte nosotros estamos en una ruta progresista, somos pro derechos y eso nos obliga sí o sí a que acompañemos toda ruta de reforma, pero hacia ampliar este catálogo de derechos y de prerrogativas ciudadanas" expresó el petista quien recalcó que no se debe retroceder en los derechos.

Por su parte, Juan Carlos Barragán, diputado de Morena indicó que si advierte censura en algún párrafo, votará la iniciativa en contra.

"No solamente es censurar a los medios de comunicación, sino es censurar a todas las michoacanas y michoacanos en el ejercicio libre de su actividad ... si viene en esas condiciones nosotros vamos a votar en contra", advirtió Barragán.