Morena Querétaro queda a deber a representantes de casilla

Querétaro, Querétaro, 28 de junio de 2024.- El partido Morena quedó a deber 500 pesos a varios representantes de casilla en el estado de Querétaro que estuvieron en la jornada electoral del 2 de junio, acusó María Patricia Villa, militante de ese instituto político.

Tres recordar que estuvo a cargo de cinco secciones, detalló que les prometieron mil pesos y solo se les pagó la mitad con la promesa que después de las elecciones se les daría la otra parte.

“El partido les depositó 500 pesos antes de las elecciones y a los que acudieron a la casilla, el día de la elección les iban a pagar los otros 500 pesos, pero esos 500 nunca llegaron y este, pues hicimos aviso a primero al coordinador de Representantes generales que en este caso era Mario Vega y luego al Distrital y luego a Roberto Mora y pues no, no teníamos respuesta”.

Detalló que se tiene una cadena de mando en lo local, dónde perfiles como Sinuhé Piedragil delegado del partido y Ángel Balderas secretario de Organización deberían de saber porque no ha llegado este recurso a estas personas; no obstante, no se le ha dado una respuesta a las partes afectadas.

Aseguraron los inconformes que hay una comisión en la Ciudad de México en busca de resolver el asunto, pero en caso de que no se resuelva pedirán una audiencia externa, ya que en las elecciones pasadas también sucedió esto y buscan que se evite; mencionó que ya no es una cuestión de dinero sino de transparencia.

Refirió Villa que desconocen cuántos afectados hay en el estado de Querétaro, pero de acuerdo con los sondeos entre la militancia que han realizado aparentemente es una situación que se dio con varios representantes de casillas y no se les dio el dinero.