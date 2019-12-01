Morena insiste en la simulación con su "Plan B" electoral: Armando Tejeda

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- El gobierno federal de Morena recurre una vez más a la simulación con la presentación de su “Plan B” electoral, “es más de lo mismo”, indicó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al referirse a la modificación de la propuesta enviada por la Presidencia de la República al Senado.

Tejeda Cid señaló que el llamado “Plan B” no contempla medidas efectivas para combatir el financiamiento ilícito en campañas, ni establece mecanismos que impidan la postulación de candidatos vinculados con la delincuencia organizada.

Subrayó que la propuesta carece de sanciones claras para partidos políticos y dirigentes que incurran en estas prácticas, por lo que calificó la reforma como incompleta.

“Es necesario que la reforma contemple sanciones específicas, como la nulidad de elecciones y pérdida de registro de los partidos políticos en caso de permitir la intromisión del crimen organizado a través de la postulación de candidatos o el financiamiento de campañas”.

Advirtió que, en lugar de resolver los graves problemas y la crisis de seguridad que vive el país, la Presidenta, Claudia Sheinbaum está más preocupada por aparecer nuevamente en las boletas electorales del 2027, en la que, de acuerdo al documento, podrían hacer campaña de las acciones gubernamentales.

“Las modificaciones que presentan en la reforma van enfocadas a perpetuarse en el poder, a aparecer en cada boleta electoral, a estar de manera permanente en campaña, lo que genera una total inequidad en la contienda. Quieren incluso meter a la Presidenta en la boleta del 2027, y utilizar recursos y tiempos públicos para defenderse antes de someterse a la revocación de mandato”.

Finalmente, el legislador panista indicó que se mantendrá atento al análisis detallado de la iniciativa, pero adelantó que se trata nuevamente de una reforma diseñada para responder a los intereses del gobierno y no a las necesidades de la ciudadanía.

“En el PAN defendemos la Patria, la Familia y la Libertad, así como el derecho de las y los mexicanos a vivir en un país libre, con instituciones fuertes y donde su voz y su voto sean respetados”, concluyó.