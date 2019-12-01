Morena acusa de omisa y negligente a Alessandra Rojo de la Vega por desplome de edificio en la Cuauhtémoc

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 11:17:25

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- El partido Morena en la Ciudad de México, acusó de omisa y negligente a la administración de la alcaldía Cuauhtémoc, liderada por la panista Alessandra Rojo de la Vega, por el derrumbe de un edificio en demolición que dejó un saldo de tres personas sin vida, sobre la calzada San Antonio Abad.

Los diputados locales del partido oficialista señalaron en conferencia de prensa que el gobierno de la delegación debe hacerse responsable de sus facultades legales.

Asimismo, aclararon que el acuerdo de facilidades administrativas que goza el inmueble, al ser un edificio dañado por el sismo de 2017, versa únicamente sobre obligaciones fiscales.

Según los legisladores, en dicho documento, enviado a la alcaldía, se le informa que la empresa debe contar con diversos requisitos, entre ellos el programa de protección civil y la póliza de responsabilidad civil.

Además, indicaron que si bien la alcaldesa negó la autorización de demolición, el texto no la exime de verificar y/o suspender cualquier obra o derrumbe, por lo que la acusaron de ser omisa.

“Este acuerdo de ninguna manera le quita sus facultades constitucionales previstas en la Ley Orgánica de las Alcaldías”, dijo la diputada Valentina Batres al referir que las demarcaciones tienen la obligación de verificar.

“No se vale decir ‘no me toca’. Que asuma su responsabilidad porque la omisión también es corrupción”, dijo la coordinadora de la bancada Xóchitl Bravo.