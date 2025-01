Mínimo número de casos de maltrato animal se judicializan: activistas

Morelia, Michoacán, a 11 de enero del 2025.- De los poco más de 500 reportes de maltrato animal que recibe el Centro de Atención Animal de Morelia, solo 8 casos se judicializan, señaló Minerva Bautista Gómez, ex regidora de la capital michoacana.

Reiteró que desde la Unidad de Investigación de Maltrato Animal de la Fiscalia General del Estado, se necesita mayor rigor en la atención de los expedientes, lograr castigos ejemplares para quien incurre en el abuso animal, y no solo acuerdos reparatorios.

"El problema es lo que pasa al Interior del estado donde no hay centros de atención animal y las fiscalías regionales no quieren recibir las denuncias de maltrato", apuntó la ex funcionaria estatal quien recordó que tan solo en Morelia se calcula que existen cerca de 20 mil lomitos y michis de calle.

Este sábado, activistas animalistas independientes se reunieron para realizar un diagnóstico sobre los casos de maltrato y las reformas constitucionales encaminadas a la protección y bienestar animal.

Bautista Gómez comentó que han detectado que va en aumento la venta de perritos a través de redes sociales.

"Necesitamos nuevas leyes y reformas que se apliquen con resultados y mecanismos, necesitamos sanciones reales para los vendedores ... ocupamos que con las reformas constitucionales los diputados en Michoacán además de prohibir la venta, sea obligatoria la esterilización", apuntó.