Michoacán va por su cuarto ciclo escolar completo gracias al pago puntual al magisterio: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 09:59:43

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Michoacán logrará cumplir el cuarto ciclo escolar completo, esto como resultado de que durante la presente administración estatal, se paga a tiempo el salario y prestaciones al magisterio, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En la Conferencia del Pueblo, el mandatario resaltó que gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se estableció el Acuerdo U080, a través del cual se ejercen alrededor de 4 mil 500 millones de pesos anuales.

“Es una aportación muy relevante para Michoacán y que lo que podemos observar es que ahora tenemos a las niñas, a los niños precisamente en clases, en las escuelas” detalló Ramírez Bedolla.

Destacó que desde hace aproximadamente 30 años no se tenían ciclos escolares completos, y ahora esto es el resultado de que se encuentra garantizada la nómina para las maestras y maestros.