México camina al autoritarismo como Venezuela: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2024.- La desaparición de organismos autónomos, la sumisión del legislativo y la censura a los medios de comunicación, son mensajes de que México camina al autoritarismo como el que se vive en Venezuela, advirtió el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Entrevistado sobre la decisión del Legislativo de eliminar instituciones como el INAI, Cofece y Coneval, el alcalde comentó que es el principio para que el Gobierno mantenga el poder absoluto, ya que ahora no existen organismos encargados de medir y evaluar su desempeño.

“Estamos volviendo al autoritarismo de antes, contra lo que luchamos”, señaló el presidente Alfonso Martínez, al subrayar que con este escenario el país retrocede 30 años, pues quienes impulsan estas medidas son precisamente quienes hace décadas se resistían a la transparencia y las rendiciones claras.

El alcalde de Morelia comentó que la actitud del Poder Legislativo es de sumisión, ya que simplemente dan trámite a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Agregó que el siguiente paso es acabar con la democracia, pues las instituciones están acaparadas por el sistema.

En este sentido, dijo que los medios de comunicación deben estar preparados porque ya existe presión para exigirles que bajen notas y corrijan la plana cuando hay información contraria al Gobierno, “después no va a ser si quieren, sino que, si no lo hacen, no van a poder seguir”.

Alfonso Martínez reiteró que esta realidad es de la que ha hablado durante meses, “¿qué sigue?, lo que siempre han deseado: manejar ellos las elecciones, justo como en Venezuela”, finalizó.