Más de 350 mil personas presenciaron la Caravana Coca-Cola
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 16:09:19
Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- La Caravana Coca Cola, superó todas las expectativas de asistencia y se estima que más de 350 mil personas se dieron cita para presenciar el recorrido. Las avenidas Acueducto y Madero, desde el estadio Venustiano Carranza hasta el obelisco al General Lázaro Cárdenas, lucieron completamente llenas de morelianos y visitantes que llegaron de diferentes puntos del estado y entidades vecinas.

El espectáculo comenzó en punto de las 7 pm con el banderazo de salida a cargo del alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y directivos de la empresa. A lo largo del camino se colocaron vallas de seguridad para evitar posibles accidentes y que el público pudiera disfrutar del paso de la misma.

El recorrido, tal y como estaba previsto, se prolongó por espacio de 3 horas y hubo 4 paradas en donde se hacían presentaciones artísticas: Jardín Morelos, Madero y Juan José de Lejarza, Madero frente a Catedral y Madero/ Calzada La Huerta.

Desde temprana hora la gente se comenzó a instalar a lo largo del recorrido, particularmente en la zona centro. Horas antes del inicio miles de personas ya estaban colocadas sobre la antigua Calle Real en dirección a la avenida Acueducto. 

Dicho recorrido forma parte de la agenda de actividades navideñas que organiza el DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, para celebrar en familia de forma espectacular las fiestas de fin de año.

