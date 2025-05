Marina del Pilar niega tener cuentas bancarias en Estados Unidos tras retiro de su visa

Tijuana, Baja California, 13 de mayo del 2025.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, negó tener cuentas bancarias en el extranjero y mucho menos en Estados Unidos, como ha trascendido en diferentes versiones periodísticas.

“No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”, escribió en un post de la red social Facebook.

“Desde el día de ayer, periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. Reitero para ellos y la gente NO EXISTEN CUENTAS EN EL EXTRAJERO”, añadió en su mensaje.

Las declaraciones de la mandataria estatal se dan luego de que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y su esposo, Carlos Torres, situación por la que trascendió también que cuentas bancarias en dicho país se habían congelado por fondos ilícitos o no comprobables.

“Continuaré caminando del lado correcto de la historia, con la frente en alto y el corazón por delante, sirviendo donde más se necesita”, sentenció.