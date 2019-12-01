Lucila Arteaga Garibay nueva presidenta del Colegio de Notarios de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 10:29:06

Morelia, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- El director del Archivo General de Notarías, José Ventura Sánchez Silva, informó que se llevó a cabo el relevo en la Presidencia del Colegio de Notarios de Michoacán, proceso en el que Lucila Arteaga Garibay resultó electa como nueva presidenta.

Tras obtener 106 votos, la nueva dirigencia quedó integrada de la siguiente manera: María Lucila Arteaga Garibay (Acuitzio), presidenta; Marco Vinicio Aguilera Garibay (Morelia), secretario; Claudia López Moreno (Irimbo), tesorera; mientras que en las vocalías fueron designados Pavel Aurelio Osegueda Robledo (Morelia), Claudia Angélica Zepeda Aguilar (Cuitzeo) y Luis Fernando Loya (Lázaro Cárdenas).

Arteaga Garibay releva en el cargo a Isania Solórzano, quien concluyó su gestión y recibió el reconocimiento de las y los colegiados por el trabajo realizado durante su administración.

En el acto de toma de protesta estuvo presente el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien reiteró el acompañamiento institucional para continuar con el fortalecimiento jurídico y la modernización del notariado en Michoacán.

La elección se desarrolló en un ambiente participativo y de unidad, en el que las y los notarios reafirmaron su compromiso con la legalidad, la profesionalización y la atención a la ciudadanía.