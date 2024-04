Los priistas reiteramos el respaldo incondicional a Xóchitl Gálvez: Memo Valencia

Contepec, Michoacán, a 21 de abril de 2024.- Los priistas no tenemos duda, ni cuestionamos nada, aquí honramos la palabra de nuestra dirigencia nacional y vamos por ese proyecto que es por amor y por el bien de México, aseveró el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, luego de reiterar el respaldo incondicional del Revolucionario Institucional a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

Durante el arranque de campaña del candidato del PRI a presidente municipal de este municipio, Rubén Rodríguez Jiménez, donde auguró el quinto triunfo consecutivo del tricolor, el dirigente estatal hizo un llamado a votar cinco veces por el PRI el próximo 2 de junio.

“Para que sea Rubén presidente municipal; Felipe, diputado local; Silvano, diputado federal; Araceli y Beto, senadores; y Xóchitl, presidenta de la República”, detalló.

Memo Valencia pidió a la militancia reflexionar sobre el futuro de sus hijos, porque los recursos de México se están destinando a donde no se ven, por parte de un gobierno que es bueno para criticar, pero que no saber gobernar.

“A nosotros qué nos interesa un tren que ni siquiera tiene servicios, qué nos interesa un aeropuerto donde no hay vuelos; qué nos interesa una refinería que no produce un solo litro de petróleo. No nos interesa ver gobiernos a distancia que solo aparentan muy temprano que gobiernan cuando lo único que hay es olvido e indiferencia”, comentó.

También dijo que el gobierno federal claudicó ante su obligación de enfrentar a los criminales y además, persigue a sus adversarios políticos, por lo que México nos requiere unidos y fortalecidos.

“Para polarizar y dividir están otros, los de enfrente, aquí les hemos demostrado que ni los partidos ni los colores nos dividen, lo que nos unen son las causas”, finalizó.

Estuvieron presentes, el líder Nacional del Movimiento Territorial, Erubiel Lorenzo Alonso Que, en representación del presidente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas; el alcalde de Contepec, Israel Luna García; el candidato a diputado local Felipe Contreras Correa; el candidato a diputado federal, Silvano Aureoles Conejo; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; y los líderes de la Unidad Revolucionaria y del MT, Adolfo Sámano y Sofía Ulloa.