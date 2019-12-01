Llegan tarde, iniciativas de reforma del TEEM: Sinhué Piedragil

Querétaro, Querétaro, a 1 de julio 2026.- El Poder Legislativo trabaja bajo un "deadline" muy ajustado debido a que la fecha límite para publicar cualquier modificación a la reforma electoral es el próximo 17 de julio por lo que las iniciativas que presentó el lunes pasado el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro llegan tarde, reconoció Sinhué Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local.

Reconoció que están a escasas dos semanas de que venza el plazo constitucional, la viabilidad de aprobar reformas de gran calado, particularmente aquellas que requieren una modificación a la Constitución local, permanece en el aire.

Recordó que el pleno de magistrados del TEEQ acudió recientemente a presentar un paquete de iniciativas, entre ellas destaca una reforma constitucional para que sea el propio tribunal el encargado de designar a su Órgano Interno de Control, además de otras propuestas normativas para la ley electoral vigente.

Al ser cuestionado sobre si estas propuestas llegaron a destiempo, Piedragil Ortiz coincidió en la complejidad de los tiempos, detallando el largo proceso que implica una reforma de esta naturaleza.

"La verdad es que no sé si nos dé tiempo para hacer esta modificación constitucional porque lleva todo un procedimiento (...) donde se integra todo el constituyente y el constituyente integra los 18 municipios. Primero hay que dárselo a conocer, después pasarlo al pleno y todavía los 18 municipios tienen que pasar a la votación".

A pesar del escenario adverso, el legislador aseguró que se realizarán los "esfuerzos pertinentes" para desahogar el análisis. Evitó confrontar al TEEQ por la fecha de entrega, señalando que "no hay un tiempo perentorio para poder ingresar iniciativas" y que respeta las formas del tribunal.

Debido a la presión del calendario, Piedragil Ortiz descartó la realización de foros de debate abiertos a la ciudadanía, confirmando que el proceso se limitará al trabajo interno de las comisiones dictaminadoras.

No obstante, aclaró que la representación y el diálogo con las fuerzas políticas están garantizados a través de los propios diputados y dirigentes partidistas. En ese sentido, adelantó que mantendrá reuniones de trabajo con liderazgos locales, como la presidenta del PRI, para revisar las propuestas de las distintas facciones.

Por otra parte, respecto a una iniciativa ciudadana que se remitió al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el diputado admitió que aún no ha tenido el tiempo de leerla a detalle, pero subrayó que está vinculada a temas de violencia.

Al respecto, aprovechó para manifestar su preocupación por el panorama social de la entidad, señalando que la violencia intrafamiliar y la violencia hacia las mujeres van en aumento en el estado, por lo que urgió a realizar el análisis pertinente una vez que la propuesta sea procesada formalmente en el Congreso.