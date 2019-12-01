Jóvenes profesionistas se suman al PRD Michoacán para construir un mejor futuro

Morelia, Michoacán, a 3 de julio de 2026.- Jóvenes profesionistas de diversos municipios de Michoacán se incorporaron al PRD Michoacán durante un encuentro con la presidenta estatal interina, Verónica García Reyes, y el secretario de Organización, Marco Aurelio Nava Cervantes. Las y los asistentes expresaron su interés por participar en las actividades del partido y aportar ideas para construir soluciones a los retos que enfrenta el estado.

Al darles la bienvenida, Verónica García Reyes destacó que el PRD Michoacán es un partido de izquierda progresista que mantiene abiertas sus puertas a las nuevas generaciones. Explicó que escuchar a las juventudes y trabajar junto con ellas fortalece la democracia y permite construir propuestas que respondan a las necesidades de la sociedad. "El PRD nació del movimiento que ayudó a democratizar a México y ese legado sigue vivo. Hoy queremos que más jóvenes participen, opinen y sean parte de las decisiones que pueden construir un mejor Michoacán", expresó.

Por su parte, Marco Aurelio Nava Cervantes señaló que la llegada de jóvenes profesionistas fortalece la organización del partido y enriquece el trabajo que se realiza en los municipios. Agregó que sus conocimientos, experiencia y participación permitirán impulsar propuestas con una visión progresista, enfocadas en temas como el desarrollo, la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana y los derechos de las y los jóvenes.

Con este encuentro, el PRD Michoacán continúa impulsado la participación de nuevas generaciones. Las y los jóvenes asistentes acordaron integrarse de manera activa a las actividades de organización y diálogo del partido, convencidos de que la participación ciudadana es una herramienta para construir un estado con más oportunidades, justicia social y una democracia cada vez más sólida.