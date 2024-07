José Luis Téllez Marínrinde su Tercer Informe de Gobierno ante autoridades municipales, estatales y ciudadanía en general

Ciudad Hidalgo, Michoacán., 28 de julio de 2024.-En cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, numerales 40 inciso a) fracción décimo segunda y 64 fracción sexta de la Ley Orgánica del Estado, el presidente Constitucional de Municipio de Hidalgo, Lic. José Luis Téllez Marín, en Sesión Solemne de Cabildo compareció ante el pleno del Ayuntamiento, autoridades municipales, estatales y ciudadanía en general, donde rindió su Tercer Informe de Gobierno de la Administración 2021-2024, dando cuentas de los objetivos y acciones plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo.

En el evento que se llevó a cabo en los patios del Palacio Municipal como recinto oficial, el funcionario municipal, manifestó que, en este Tercer Informe de Gobierno, no solo representa un ejercicio de rendición de cuentas sobre lo que ha realizado durante el último año de gestión, sino que también es el testimonio de los compromisos adquiridos y cumplidos derivado de la confianza depositada a su persona para que los representara durante dos periodos.

Manifestó que desde que inició con la encomienda de servir al pueblo hace seis años, se planteó ser una administración diferente, cercana y legitima, no solo por un resultado electoral, sino porque su gobierno emanaba de la voluntad y necesidades del pueblo y no de cúpulas partidistas y poderes fácticos como la coacción a través de la violencia e inseguridad, dijo que sus mayores premisas fueron el combate a la desigualdad, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y, sobre todo, el bienestar social, comentó que el cambio emprendido hace seis años, tuvo como sustento una estrategia clara: hacer de Hidalgo un municipio próspero e incluyente, justo y en paz, con servicios de calidad, sustentable con obras de gran calado, con un gobierno honesto y, sobre todo, bien administrado. Esta fórmula no sólo permitió convertirse en el primer gobierno municipal de izquierda y al primer presidente reelegido, sino que logramos ser la administración que mayor porcentaje de su presupuesto ha destinado a infraestructura pública.

Agradeció a los ciudadanos del municipio de Hidalgo, por la dicha de servirles durante seis años, y por concederle el más alto honor de ser su presidente; De frente y con la dignidad intacta, dijo que se encuentra satisfecho porque en ningún momento escatimó en esfuerzos, ni en recursos, para alcanzar todas y cada una de las metas propuestas, que lo colocaron como una de las cien administraciones con mayor aprobación de entre los 2,469 municipios y 16 alcaldías del país. Puso al alcance de la ciudadanía las herramientas necesarias para que se convirtieran en nuestro principal auditor en el ejercicio de sus recursos, muestra de ello han sido las más de trescientas solicitudes de transparencia y acceso a la información que de manera oportuna atendimos en seis años.

En el especto forestal, recientemente se vivió una de las épocas más calurosas en la etapa de nuestro país, lo que motivó a redoblar esfuerzos para la conservación de nuestra vocación forestal, de este modo, durante este año, se tuvo una producción y se entregó 250 mil plantas de distintas especies de pinos, con los que se reforestará más de 227 hectáreas de bosques, lo que representó una inversión de 771 mil 700 pesos; En coordinación con la CONAFOR se destinaron Un Millón 213 mil 085 pesos para poner en marcha el programa municipal de prevención, detección, combate y control de incendios forestales, durante la temporada de estiaje, atendiendo 41 incendios con una afectación de cerca de 300 hectáreas, es decir, en este año, de manera proporcional, hemos logrado reforestar la misma cantidad de terreno afectado.

Indicó que entregaron una administración con niveles históricos en la formalización de licencias forestales y para industrias de transformación de productos forestales y sus derivados, lo que representó solo para este año, un ingreso setenta y un mil quinientos noventa pesos, gracias a la puntual ejecución del programa de infraestructura básica agropecuaria, se logró dignificar los caminos rurales, logrando la rehabilitación de 128 kilómetros más, con lo que se continua fomentando y garantizando la movilización en la producción agrícola así mismo, se entregaron 300 toneladas de fertilizante químico para productores de granos básicos como el maíz y frijol; así como la entrega de más de 15 toneladas de semilla de avena, cuya inversión representó 2 Millones 070 mil 240 pesos. Mientras que, a productores ganaderos, se les dotó de medicamentos para bovinos y les entregaron alambre de púas.

Dijo que no se han detenido en el rescate de uno de los mantos acuíferos de mayor importancia como lo es la presa de Mata de Pinos que para su saneamiento, durante este año se destinaron 2 millones 500 mil pesos para la colocación de la segunda etapa de colectores; Ocupados en combatir la desigualdad, y con ello, elevar el desarrollo social de las familias del municipio, se realizó una inversión histórica durante este año para dignificar los hogares de cientos de familias hidalguenses, entregando así 4 mil pacas de teja de cartón, 500 tinacos, 1,700 eco láminas y 450 calentadores solares.

Uno de los mayores retos fue el desarrollo de los jóvenes, mujeres, adultos mayores y niños, bajo esta premisa, logramos consolidar un equipo destacado por la convergencia entre experiencia y juventud; en materia de juventud, se logró la permanencia del descuento del 50% en pasaje para estudiantes, entregando en este ejercicio 300 tarjetas más, lo que se traduce a un ahorro anual de Un millón 094 mil 788 pesos de manera paralela, se trabajó por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, con el objeto de erradicar la violencia en razón de género.

Reconoció el trabajo de su esposa, ya que como presidenta del DIF municipal ha cumplido con un trabajo social con la atención a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, el trabajo ha trascendido más allá del establecimiento de una farmacia municipal, la rehabilitación de oficinas, la adquisición de ambulancias y transporte para personas con discapacidad, la construcción y equipamiento de la unidad básica de rehabilitación infantil; El éxito de dicha política, en gran medida reposó sobre el programa de asistencia alimentaria a familias en desamparo en estos últimos 3 años, se destinaron 4 Millones 417 mil 216 pesos a la entrega de víveres de canasta básica en zonas marginadas y sectores poblacionales en desventaja, se fortaleció el programa de espacios alimenticios, encuentro y desarrollo beneficiando al año a 1,400 personas a través de las 14 cocinas comunitarias.

Se destino anualmente más de 500 mil pesos a la caravana de salud y con un equipo multidisciplinario, se otorgaron en promedio 4,800 consultas médicas, nutricionales, psicológicas, odontológicas y de optometría, así como la entrega de apoyos económicos para la compra de medicamentos, estudios clínicos y hemodiálisis por Un Millón 634 pesos mil pesos solo en este año, se entregaron 240 aparatos funcionales 80 aparatos auditivos, 430 lentes y 135 becas de fomento educativo, se inauguró la biblioteca DIF, se entregaron más de mil mochilas dotadas con útiles escolares a niños de zonas marginadas.

En seguridad pública, se reforzó el estado de fuerza con 173 elementos, de los cuales, 151 cuentan con el Certificado Único Policial y, el resto, se encuentra en espera de sus resultados. Además, se dignificó el desempeño de sus funciones con la construcción de dormitorios en el cuartel Morelos y un cuartel totalmente nuevo en la tenencia de Agostitlán, se doto al mando policial con el equipo técnico, operativo y tecnológico, para que los indicadores se mantengan a la baja en este rubro.

La prestación de servicios de calidad, dijo, ha sido una de nuestras mayores prioridades, muestra de ello fue la conversión a luz led, durante este último año se cambiaron 500 lámparas; la renovación de vehículos recolectores que a diario depositan hasta 110 toneladas de basura en centro intermunicipal para el tratamiento de los residuos sólidos; el mantenimiento preventivo, correctivo y constante del rastro municipal y del centro de control canino y felino; así como el acondicionamiento de parques y jardines, poniendo énfasis en ello, porque son los sitios desde donde se recompone el tejido social.

En materia de obra pública, manifestó que sin lugar a dudas, las obras que se edificaron es el mayor legado, y por ello, dijo fue un orgullo presidir el municipio que más construye e invierte en infraestructura pública de todo Michoacán, así como en la administración que mayor número de vialidades ha construido, a sabiendas de que no se trata únicamente de pavimentar calles, construir parques y jardines o llevar servicios a las colonias, sino de dignificar el espacio en que a diario miles de ciudadanos se desarrollan.

Durante este último ejercicio se invirtieron 160 Millones 336 mil 893 pesos para la ejecución de 168 grandes obras. Es así que, en materia urbanización se gastaron 111 Millones, 164 Mil 200 pesos, para la pavimentación a base de concreto hidráulico en diversas calles de la ciudad y comunidades.

El Mandatario Municipal, habló de cada una de las acciones y obras realizadas en este tercer año de actividades de la administración 2021-2024, divididas en ejes como: Tierra Segura, Justa y en Paz; Tierra Prospera e Incluyente; Gobierno Honesto y Bien Administrado y Tierra Sustentable que Construye, dando cifras e inversiones, así como el número de ciudadanos beneficiados, recalcando las obras que se realizaron como drenajes, pavimentaciones, construcción de caminos, electrificaciones, líneas de conducción de agua potable, infraestructura educativa, mejoramiento de vivienda etc.

En su intervención el Dr. Elías Ibarra Torres, jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador de Michoacán, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que le dio gusto escuchar las obras y acciones que se llevaron a cabo en este trienio, quedándole claro la importancia del trabajo conjunto del presidente y regidores para hacer gestiones ante los diferentes niveles de gobierno para hacer más obras; dijo que hace algunos años, la economía del mundo, del país, de los estados y de los municipios estaba colapsada y a pesar de ello la administración de Hidalgo, salió adelante, por ello a nombre del Gobernador del Estado, reconoce ese trabajo en obras, acciones y programas sociales en beneficio de la sociedad.

Dijo que fue un informe muy completo, porque a plasmado en el mismo, las obras, acciones y programas sociales que generan bienestar tanto en el área urbana como en la rural; Dijo que, gracias a las gestiones ante las instancias gubernamentales, Hidalgo, logro recursos extraordinarios para hacer más obras apoyadas por el gobierno estatal, pero también programas del gobierno federal.

Para dar cumplimiento al sexto punto de la orden del día, se le dio el uso de la voz a los Regidores, Ing. Carlos Patiño Peña y la L.H.F. Elvira del Pilar Guzmán Muñoz, para comentar el Tercer Informe de gobierno del Lic. José Luis Téllez Marín, cabe destscar que en dicha Reunión Solemne de Cabildo, se realizaron los honores a la bandera, a cargo de la escolta de Seguridad Pública, bajo el mando de la banda de Guerra del ITSCH, se entono el Himno Nacional Mexicano, dirigido por el Profesor Andreí Olivar

es Ramírez.