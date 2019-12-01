Jeovana Alcántar, encendió el Monumental Árbol Navideño con el cual inicia la magia de la navidad en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Hoy inicia la magia de la navidad en Ciudad Hidalgo con gran espíritu navideño, donde la Presidenta Municipal de Hidalgo, acompañada de la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, y funcionarios Municipales, con la cuenta regresiva encendió el Monumental Árbol de Navidad, en presencia de cientos de familias que disfrutan la época más bonita del año con luces unión familiar y alegría.

En el evento que se desarrolló en el Jardín Municipal, la alcaldesa manifestó su alegría del poder estar compartiendo con la ciudadanía este momento del encendido del árbol navideño que sin duda es de mucha alegría, fe y esperanza en este tiempo de adviento en que se espera por muchos el nacimiento del Niño Jesús; agradeció la presencia de los Regidores del Ayuntamiento a quien les reconoció su esfuerzo, dedicación, pero sobre todo el que hayan logrado anteponer el interés superior de entregar buenos resultados a la población y construir un municipio próspero, antes del interés personal o partidario.

Dijo que este mes de diciembre, nos invita a hacer un análisis de lo que estamos viviendo, pero también como queremos estar, nos invita a recuperar la solidaridad, empatía, haciendo un esfuerzo para caminar juntos y juntas para que el municipio de Hidalgo, sea un municipio como el que todos hemos soñado y querido; agregó que hay mucho por hacer, sin embargo agradeció a quien voluntariamente la ha ayudado y que diariamente se esfuerzan por demostrar que cuando hay verdadera voluntad se ven los cambios, estando segura que seguirán juntos construyendo el cambio.

Indicó que esa ilusión de hoy que tienen las niñas y los niños sea lo que nos siga moviendo para trabajar de manera coordinada; reconoció el gran esfuerzo y trabajo que pusieron los compañeros del Ayuntamiento para que estuviera listo el árbol de navidad; los invitó a disfrutar y vivir estas fiestas decembrinas abrazando y demostrando el gran amor que tienen a sus familias.

Fue el Presbítero, Gabriel Razo, Señor Cura de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quien bendijo, el árbol de navidad y el nacimiento dando apertura a las fiestas de navidad, al tiempo que los fuegos pirotécnicos iluminaron con gran colorido la noche bajo las notas musicales del Grupo Musical de los Hermanos Serna, que hicieron pasar un rato de esparcimiento a las familias Ciudad Hidalguenses.