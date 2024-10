Inviable pago a eventuales de magisterio michoacano reitera SFA

Morelia, Michoacán a 5 de octubre del 2024.- El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, afirmó que no hay recursos para el personal eventual del sector educativo, por lo que ratificó que está cerrada toda posibilidad a que exista un pago a este grupo de trabajadores del magisterio michoacano.

En entrevista, dejó en claro que las prestaciones y pagos de fin de año del magisterio michoacano están garantizados, pero lo de personal eventual no está previsto en el presupuesto, por lo que no se verán a chantajes ni caprichos.

"No hay recurso para ellos, eso no está contemplado en el presupuesto, no lo vamos a contemplar porque la cobija es una y no alcanza para todos, no estamos sujetos a caprichos", sentenció.

Sostuvo que se requiere poner orden en este rubro, quienes no estén bajo los términos que establece la ley, podrán ser contemplados para ningún pago. "Aquí no, aquí es que los maestros vayan entrando al carril en donde hay un orden y llevar procedimientos adecuados que norman la Secretaría de Educación y aquellos que se vayan por la libre o que son utilizados por algunos líderes de magisterio y no hay recursos para ellos", insistió.

Respecto a los pagos que se tienen que hacer al magisterio michoacano dijo que no va a haber ningún problema, ya se tiene todo el tema resuelto, para cada año para sus salarios se tiene previsto más de 30 mil millones de pesos.

Sobre el caso de los trabajadores del Colegio de Bachilleres, explicó que se están haciendo esfuerzos para que los pagos de salarios y prestaciones se cumplan al 100 por ciento, al reconocer que sigue el tema de algunas prestaciones no reconocidas que estaban muy por encima de la contraparte que es el Gobierno Estatal.