Inauguran Semana de la Contaduría Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre de 2024.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración de la 35 Semana de la Contaduría del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ), evento que tiene como finalidad mantener actualizados a los profesionistas en temas como reformas laborales, inversión, inteligencia artificial y perspectivas económicas.



Durante su ponencia destacó los aspectos que hacen que Querétaro sea destino de inversiones en tecnología e innovación, así como hogar de empresas cuyo crecimiento es armónico, toda vez que no solo tienen compromiso con su comunidad sino con el medio ambiente.



"No podemos entender el crecimiento económico de una región, un país o un estado, sin los contadores públicos, son los que realmente llevan cuánto crece y cuánto decrece. El registro que llevan ustedes es invaluable, mucho más estratégico, más enfocado al desarrollo del negocio, no sólo tener libros, sino documentar".



Destacó que, parte de lo que hacen en la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), es fomentar el desarrollo cuidando el medio ambiente. "La huella de carbono es un tema que cada vez más está teniendo relevancia".



"Hoy cada vez más las empresas tienen que enfocarse no solo a generar utilidades, hoy las empresas tienen que ir de la mano con un crecimiento armónico no solo con su comunidad, no solo al interior de la propia empresa, sino con el medio ambiente. Es muy importante la cuantificación del impacto ambiental que tienen en las operaciones en cualquier empresa, la cuantificación de los beneficios a la sociedad, que tengan la propia empresa, de los asuntos contables, y la importancia que tiene la gobernanza para el desarrollo propio de la empresa.



Aclaró que, en este tipo de encuentros, se busca tocar temas de actualidad para beneficio de un gremio en particular, como es la Contaduría Pública.

"Celebramos que se esté haciendo de esta manera porque, mi papá decía que el que más sabe más vale. Mientras más podamos capacitar a profesionistas, a nuestros ejecutivos, nuestros técnicos, operadores, más vale nuestra economía, como lo hemos estado haciendo en los últimos años en Querétaro, que no en balde en el país somos el tercer estado con mayor normalidad laboral".



Subrayó que cada vez más personas quieren aquí invertir, porque Querétaro vale: "por eso insisto mucho en que el crecimiento de una región comienza en las aulas, con el conocimiento. En Querétaro tenemos un modelo de desarrollo en el cual la academia, la industria y el gobierno hacen lo que tienen que hacer".



"El gobernador Mauricio Kuri está impulsando que cada vez lleguen más industrias a Querétaro, y que, al ser economía formal, ustedes tienen una mayor parte de participación. Es algo que nosotros seguiremos impulsando en Querétaro de la mano de ustedes".



La 35 Semana de la Contaduría del CCPQ, se realiza del 19 al 22 de noviembre, de 4 a 9 de la noche y el viernes de 9 am a 2 pm, con ponentes de talla nacional e internacional, como la Cámara de Comercio de Brasil y Cámara Española de Comercio.