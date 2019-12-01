Impulsan mesas de trabajos con CFE para atender inquietudes ciudadanas por apagones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 10:04:35

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- Con el objetivo de dar seguimiento a las inquietudes expresadas por las y los ciudadanos respecto al servicio de energía eléctrica, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Cárdenas Palacios, sostuvo un encuentro de trabajo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la reunión, el legislador entregó el exhorto previamente presentado sobre diversos temas relacionados con el suministro de energía eléctrica y, al mismo tiempo, escuchó de primera mano las acciones que la CFE realiza para fortalecer la infraestructura, mejorar la atención a los usuarios y responder a los retos que enfrenta la región.

En el encuentro participaron Gilberto Cuautla Rosales, gerente de la Dirección Bajío de la CFE, y René García Alcántara, superintendente de Querétaro, quienes expusieron los proyectos y trabajos que actualmente desarrolla la empresa para mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Cárdenas Palacios destacó la disposición al diálogo mostrada por los directivos de la CFE y señaló que este tipo de reuniones permiten construir soluciones a partir de la coordinación institucional.

"Mi responsabilidad es ser un puente entre la ciudadanía y las instituciones. Hoy llevamos las inquietudes que las y los queretanos nos han expresado y encontramos apertura para escuchar y trabajar de manera conjunta en beneficio de las familias".

Reiteró que continuará dando seguimiento a los planteamientos presentados durante la reunión y mantendrá una comunicación permanente con la CFE para impulsar acciones que contribuyan a mejorar el servicio eléctrico en el estado.