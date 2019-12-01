"Identidad de género es un derecho humano, no una amenaza": Sinhué Piedragil

Querétaro, Querétaro, a 1 de julio 2026.- La definición jurídica y el método de votación para el dictamen sobre la Ley de Identidad de Género se encuentra estrictamente en la "cancha" de las comisiones dictaminadoras, descartando que la Mesa Directiva deba intervenir en el criterio de votación (si será por mayoría relativa o calificada), afirmó Sinhué Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

Respondió a los señalamientos sobre las "dos alternativas" de votación que se analizan tras las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo, enfatizando la autonomía del trabajo en comisiones.

Sobre las rutas legislativas que se preparan en torno al dictamen, Piedragil Ortiz fue contundente al desmarcar a la Mesa Directiva del proceso interno de la comisión legislativa.

"No es una dentro de las atribuciones de la Mesa Directiva o de la presidencia el dictaminar por las comisiones o el cómo se vaya a trabajar para este procedimiento. Ya está en la cancha de la comisión y ellos tienen que avanzar en un dictamen que después se subirá al pleno. No hay vuelta en esto".

Explicó que en caso de que el dictamen avance y sea aprobado en el Pleno, el Gobierno del Estado ya no contaría con una segunda oportunidad para realizar observaciones de veto, concluyendo ahí el proceso bajo la potestad del Poder Legislativo. "Cada diputado asumirá su responsabilidad ante el pueblo".

Ante un panorama numérico complejo en el que no se garantizan los votos necesarios para una mayoría calificada (contando formalmente con 14 votos seguros), el presidente del Congreso apeló a la conciencia y rendición de cuentas de sus homólogos.

"Ya cada diputado asume su responsabilidad ante la sociedad en este y otros temas. Serán juzgados por el pueblo y por lo que votan. Uno de estos temas trascendentales es la identidad de género, que creo yo que se debió haber respetado desde el inicio".

Lamentó la "narrativa" contraria a la reforma que se ha difundido en la opinión pública, calificándola como una mentira enfocada en infundir temor sobre la protección a los menores de edad o la pérdida de rastreabilidad legal de las personas.

“La ley plasma de forma contundente que el derecho aplica exclusivamente para personas de nacionalidad mexicana y que cuenten con la mayoría de edad y el cambio de identidad de género en los documentos oficiales no borra el historial legal ni los antecedentes de la persona; la trazabilidad de los ciudadanos sigue garantizada ante las instituciones”.

Finalmente, calificó los retrasos y cambios de postura como una "vuelta en U" y un retroceso para la democracia en Querétaro, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mandató legislar en la materia desde hace más de 15 años y que al menos 15 estados de la República ya cuentan con esta vigencia administrativa.

"Lamento mucho que el propio coordinador de la fracción del PAN haya votado en su momento para poder subirlo al pleno y ahora se dé esta situación. Yo espero que podamos cumplir con la sociedad queretana y votar a favor".