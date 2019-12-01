Hoy se abren las puertas para el futuro de los jóvenes de la Tierra Caliente con la Universidad Rosario Castellanos: Reyes Galindo

Múgica, Mich., 19 de marzo de 2026.- “Con la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en Múgica, las y los jóvenes de la Tierra Caliente tienen una nueva oportunidad para construir un futuro más próspero y prometedor, por eso hoy estamos muy orgullosos de contar con este espacio que es una promesa cumplida de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó el diputado por el Distrito 22, Reyes Galindo Pedraza.

Al asistir este miércoles a la inauguración del ciclo escolar 2026-2027 de la Universidad Rosario Castellanos con sede en Nueva Italia, cabecera municipal de Múgica, el congresista destacó el compromiso de los tres órdenes de gobierno para hacer realidad este proyecto educativo, que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Señaló además que este es el resultado de un esfuerzo conjunto entre sociedad y autoridades, en el que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un gran esfuerzo para que la gente de esta región contara con una institución de nivel superior, así como también de la autoridad local, encabezada por José Alfredo Rentería Patiño.

“Aquí en esta tierra de sol y trabajo, sembramos hoy la semilla del saber. A nuestros jóvenes les decimos con el corazón en la mano que amor con amor se paga y no hay mejor moneda para devolverles su confianza que una juventud libre, educada y lista para consolidar la transformación de México”, externó el diputado.

En ese contexto, Reyes Galindo, refrendó su compromiso de trabajar siempre de la mano con su gente, y envío un mensaje invitando a las y los jóvenes de la Tierra Caliente a aprovechar este espacio de formación profesional: “hoy estas puertas se abren para que nunca se cierren las de su futuro, estudien con orgullo, porque cada libro que abran aquí es una batalla ganada a la violencia y un paso firme hacia el Michoacán en paz que todos merecemos ver florecer”.