Guías de turismo descubren la esencia de Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- La riqueza de Michoacán esta siendo promocionada ante los más de 500 guías de turistas de 8 países y 20 estados que se encuentran en “el alma de México” para el XVI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías 2025, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

Este evento organizado por Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (Aguiturmex), no solo ha integrado conferencias, talleres y mesas de debate, sino también recorridos que acercan a los expertos a la esencia del estado, con la intención de que sean promotores de Michoacán tanto en sus respectivas entidades como en sus países.

Los visitantes han recorrido la belleza del Pueblo Mágico de Pátzcuaro, sus islas, su rica gastronomía y su artesanía. También visitaron la zona arqueológica de La Nopalera, en Huandacareo, donde se adentraron en la historia del imperio purépecha y disfrutaron de un paisaje natural único.

De igual forma en Morelia han disfrutado del Mercado de Dulces, el Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo, los recorridos en los tranvías, la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Catedral de Morelia, y el Teatro Mariano Matamoros, entre otros edificios históricos.

El recorrido continuará, y este evento único generará promotores más informados, que contribuirán a atraer a más visitantes a la entidad, concluyó la Sectur Michoacán.