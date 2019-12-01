Guías de turismo descubren la esencia de Michoacán: Sectur

Guías de turismo descubren la esencia de Michoacán: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:21:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- La riqueza de Michoacán esta siendo promocionada ante los más de 500 guías de turistas de 8 países y 20 estados que se encuentran en “el alma de México” para el XVI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías 2025, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur). 

Este evento organizado por Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (Aguiturmex), no solo ha integrado conferencias, talleres y mesas de debate, sino también recorridos que acercan a los expertos a la esencia del estado, con la intención de que sean promotores de Michoacán tanto en sus respectivas entidades como en sus países. 

Los visitantes han recorrido la belleza del Pueblo Mágico de Pátzcuaro, sus islas, su rica gastronomía y su artesanía. También visitaron la zona arqueológica de La Nopalera, en Huandacareo, donde se adentraron en la historia del imperio purépecha y disfrutaron de un paisaje natural único.

De igual forma en Morelia han disfrutado del Mercado de Dulces, el Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo, los recorridos en los tranvías, la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Catedral de Morelia, y el Teatro Mariano Matamoros, entre otros edificios históricos.

El recorrido continuará, y este evento único generará promotores más informados, que contribuirán a atraer a más visitantes a la entidad, concluyó la Sectur Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato
Condenan a 188 años de prisión a Jair “N”; fue sentenciado por delitos sexuales en contra de 3 menores en Nuevo León
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Más información de la categoria
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Comentarios