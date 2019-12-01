Gobierno de Querétaro realiza jornada en la Villas de Santiago

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 13:42:14

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero 2026.- Para acercar los servicios públicos y fomentar la participación ciudadana, el municipio de Querétaro realizó una jornada en la colonia Villas de Santiago, en la Delegación Epigmenio Gonzáñlez, afirmó Valeria Guerrero Ángeles, titular de la delegación en mención.

Explicó que el formato de estas jornadas se adapta a las necesidades de cada colonia, buscando incidir de manera simultánea en distintos ámbitos. “Estamos realizando limpieza en toda la colonia, borrado de graffiti en el parque y en las casas que lo solicitan”.

Además de las labores de mantenimiento urbano, dijo, las jornadas incluyen servicios comunitarios como cortes de cabello, atención ciudadana y la instalación de módulos de Recaudanet, donde los vecinos pueden realizar el pago del impuesto predial. La funcionaria destacó que la participación vecinal ha sido clave.

“Hay quienes colaboran desde sus casas, pintando o sacando objetos para la limpieza, mientras nuestro equipo atiende directamente en la colonia”.

De acuerdo con Guerrero, las actividades se irán adaptando conforme se abran nuevos programas municipales. Entre ellos, mencionó Acción por tu salud, iniciativa que tuvo gran impacto social durante 2025 y que se retomará en las siguientes jornadas.

“Con estas acciones, la Delegación busca fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno, promoviendo colonias más limpias, organizadas y con acceso a servicios básicos”.