Gobernador presenta “D4TA”, programa de internet gratuito a estudiantes de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó el programa D4TA, mediante el cual se entregarán chips con internet gratuito a estudiantes de educación media superior y superior, con el objetivo de garantizar acceso individual a la conectividad y evitar que los jóvenes dependan exclusivamente del servicio disponible en los planteles educativos.

Destacó que la intención es que cada alumno cuente con su propio acceso, lo que permitirá una navegación más ágil y eficiente para el desarrollo de sus actividades académicas.

Durante la presentación, el mandatario estatal explicó que el programa surge tras detectar que no todos los campus universitarios cuentan con internet abierto para el alumnado y, en los casos donde sí existe, el servicio suele saturarse, lo que limita el aprovechamiento escolar y genera desigualdades en el acceso a herramientas digitales.

Como parte de la estrategia, se lleva a cabo la colocación de antenas de CFE en distintas regiones del estado para fortalecer la cobertura.

Además, dijo, ya se dispone de 200 mil chips, con la posibilidad de ampliar la cifra conforme a la demanda. Se prevé que en los semestres pares aumente la necesidad del servicio, debido al ingreso de nuevos estudiantes a las instituciones.

Ramírez Bedolla detalló que el esquema de operación será semestral, ya que cada periodo escolar implica movimientos en la matrícula por altas y bajas. Esto permitirá ajustar la entrega de tarjetas SIM según el padrón actualizado de alumnos inscritos, con el fin de optimizar los recursos disponibles.

El gobernador subrayó, es fundamental que los jóvenes realicen su registro para poder acceder al beneficio; la distribución se llevará a cabo tanto en las propias instituciones educativas como en sedes específicas, entre ellas el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, además de otros puntos habilitados en diferentes municipios del estado.