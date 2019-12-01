Gobernador de Querétaro se reúne con directivos de Grupo Ramón García en España

Madrid, España, 22 de enero del 2026.- Como parte de la agenda de trabajo en Madrid, España, el titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, se reunió con ejecutivos de Grupo Ramón García, liderados por su director general, Sabino García, con quienes conversó sobre el crecimiento de la empresa, la presencia que esta tiene en Querétaro, así como los proyectos a desarrollar a corto y mediano plazo.

La compañía, dedicada a la creación de espacios, mobiliario a medida y soluciones integrales de interiorismo, cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector. En 2014 extendió su alcance global y llegó a Querétaro, consolidando así su acción en el continente y acercándose a clientes de gran escala en la región.

El encuentro se llevó a cabo en un marco de diálogo institucional, con el objetivo de fortalecer la relación entre el gobierno estatal y el sector empresarial con presencia en Querétaro. Asimismo, la reunión permitió intercambiar puntos de vista sobre el entorno económico local y las oportunidades que ofrece la entidad para el desarrollo de iniciativas de alcance regional.

La empresa ofrece servicios de diseño, producción y supervisión de proyectos de mobiliario y carpintería, especialmente enfocados a proyectos complejos e industriales. Entre sus clientes de mayor prestigio se encuentran marcas como Stradivarius, Bimba y Lola y El Corte Inglés, así como cadenas hoteleras de alto nivel, entre ellas Ritz-Carlton, The Social Hub y Parador da Costa da Morte.

En la reunión acompañaron al Gobernador, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz; quienes también compartieron las ventajas y oportunidades que ofrece Querétaro a las empresas con sede en la entidad, así como a las nuevas iniciativas de inversión.