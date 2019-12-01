FGE Querétaro se reúne con titular de la Defensoría de los Derechos Humanos

FGE Querétaro se reúne con titular de la Defensoría de los Derechos Humanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 13:47:15
Querétaro, Querétaro, a 22 de enero 2026.- El Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con Javier Rascado Pérez, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y el trabajo en Sinergia en favor de la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener una agenda de trabajo conjunta, basada en el diálogo permanente, la colaboración institucional y el fortalecimiento de prácticas alineadas a los principios de legalidad, transparencia y atención a las víctimas.

Sinergia trasciende la operatividad al impulsar una coordinación interinstitucional que fortalece la procuración de justicia con enfoque de legalidad y derechos humanos.

