Manifestantes agreden a reporteras en marcha del 8M en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2024.- Integrantes de la marcha del 8M intentaron impedir, mediante agresión, que dos reporteras registraran el momento en que realizaban pintas. Esto en la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer este viernes.

Las agresiones fueron en contra de Alejandra Martínez y Alejandra Macedo, la cuales cubrieron la marcha originada en Plaza Morelos trabajan para los medios CB Televisión y Changoonga, respectivamente.

En el caso de Alejandra Martínez, el hecho quedó registrado en un vídeo, donde las feministas del bloque negro le pidieron que no grabara mientras que la periodista, por su parte, les argumentó que estaba cumpliendo con su labor. determinado momento una de las reporteras, Alejandra Martínez, enfocó las acciones que estaban realizando las integrantes del bloque negro.

Las del bloque negro intentaron sustraerles sus herramientas de trabajo a las reporteras, pero en el caso de Alejandra Martínez el vídeo se pudo filtrar a redes.

Luego, la propia Alejandra Macedo tomó la palabra en el templete instalado frente a Palacio de Gobierno, expresó lo siguiente "hablo por mi y por nuestras compañeras, que nunca habíamos tenido una marcha más agresiva contra nuestra profesión, hoy se nos agredió por parte del bloque negro (...) he estado encapuchada igual que las chicas, he rayado y roto, he estado de ese lado pero también quiero pedir respeto para todas las que hacemos esta labor".

"Ustedes piden que demos voz a ustedes, he estado en las audiencias de Jessica González, con su mamá, con los papás de Frida Santamaría, he estado en el Congreso presionando a diario a los diputados para el aborto legal (...) no se me hace justo para ningua de nosotras que se realice esta agresión a nuestra persona, jamás esperé sentirme insegura en una marcha de mujeres; espero puedan respetarnos y entendernos".