Fabiola Alanís se consolida como la mujer mejor posicionada de Morena rumbo a 2027 en Michoacán: encuesta Buendía & Márquez

Fabiola Alanís se consolida como la mujer mejor posicionada de Morena rumbo a 2027 en Michoacán: encuesta Buendía & Márquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 19:03:37
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Ciudad de Mexico, 6 de abril 2026.- La más reciente medición de la casa encuestadora Buendía en Michoacán confirma una tendencia clara dentro de Morena: Fabiola Alanís se posiciona como la mujer con mayor competitividad electoral rumbo a la contienda por la gubernatura en 2027, consolidando su crecimiento sostenido y su presencia en el escenario político estatal.

Los datos muestran no solo niveles relevantes de intención de voto, sino también un elemento clave en la construcción de candidaturas ganadoras: un balance favorable entre conocimiento y aceptación ciudadana, lo que le permite mantenerse como una figura en ascenso dentro del movimiento.

A diferencia de otros perfiles evaluados, Fabiola Alanís presenta menores niveles de rechazo relativo, lo que abre una ventana estratégica importante para ampliar su base de apoyo conforme avance el proceso interno. Este atributo resulta determinante en escenarios de alta competencia, donde la capacidad de sumar y no polarizar se vuelve un activo político central.

Además, su posicionamiento, que responde a una trayectoria vinculada con causas sociales, particularmente en temas de mujeres, bienestar y derechos, garantiza una ventaja considerable frente a la oposición.

En este contexto, la encuesta de Buendía no solo mide intención, sino que anticipa viabilidad política, colocando a Fabiola Alanís como una de las cartas más sólidas de Morena para mantener la competitividad del movimiento en Michoacán.

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