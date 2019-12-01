Fabiola Alanís impulsa reforma constitucional para sancionar la violencia política de género en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:55:09

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- En un contexto marcado por la persistencia de violencias estructurales contra las mujeres, la diputada Fabiola Alanís presentó una iniciativa de reforma constitucional para sancionar la violencia política en razón de género y garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en el Congreso del Estado.

Desde tribuna, Fabiola Alanís advirtió que, aunque México y Michoacán viven un momento histórico con mayor participación de las mujeres en la vida pública — incluyendo la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum Pardo—, estos avances han venido acompañados de nuevas formas de violencia que buscan frenar la igualdad sustantiva.

“Esta violencia no es otra cosa que la resistencia a que las mujeres ejerzamos nuestros derechos en condiciones de igualdad. Es una expresión de un sistema que se resiste a cambiar”, sostuvo.

La legisladora, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y su papel como referente del movimiento de transformación en Michoacán, subrayó que la violencia política de género no es un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio de desigualdades que históricamente han limitado la participación femenina en los espacios de poder.

En ese sentido, denunció que incluso al interior del Congreso se han registrado expresiones que vulneran la dignidad de las legisladoras, utilizando el debate parlamentario como un mecanismo para descalificar y

reproducir estereotipos de género.

Ante ello, la iniciativa propone establecer con claridad que ninguna manifestación amparada en la libertad de expresión podrá justificar agresiones que atenten contra los derechos políticos de las mujeres por razones de género.

Asimismo, contempla que estos actos sean investigados y sancionados conforme a la legislación electoral vigente, cerrando así vacíos institucionales que hoy permiten la impunidad.

“Desde esta tribuna debemos enviar un mensaje claro: en

Michoacán no hay lugar para la violencia contra las mujeres, y menos aún en los espacios donde se construyen las leyes”, enfatizó.

Fabiola Alanís destacó que esta reforma busca garantizar condiciones de igualdad sustantiva en el ejercicio legislativo, asegurando que mujeres y hombres cuenten con un piso parejo para desempeñar sus funciones sin discriminación ni violencia. Finalmente, reiteró que la lucha por los derechos de las mujeres no es contra nadie, sino contra las estructuras que

reproducen la desigualdad.

“No queremos más derechos, pero tampoco vamos a permitir menos. Queremos vivir libres de violencia y ejercer plenamente nuestra ciudadanía”, concluyó.

Con esta iniciativa, Fabiola Alanís reafirma su papel como una de las voces más firmes en la defensa de los derechos de las mujeres en Michoacán, impulsando cambios estructurales que buscan garantizar una vida libre de violencia y una democracia verdaderamente igualitaria.