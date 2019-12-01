Fabiola Alanís: atención integral a las juventudes, eje fundamental del Plan Michoacán para construir la paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:09:40

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que el programa integral de atención a las y los jóvenes del Plan Michoacán se consolida como una de las estrategias más efectivas y de impacto inmediato para la construcción de la paz y la justicia en el estado.

La legisladora subrayó que la atención a las juventudes no es un tema sectorial, sino un componente central de la política de seguridad con enfoque preventivo, al generar oportunidades reales de educación, empleo, cultura, deporte y bienestar.

“La paz no se construye solamente con presencia institucional; se construye garantizando derechos, ampliando oportunidades y fortaleciendo la movilidad social de nuestras juventudes. Ahí está la clave de una estrategia duradera”, sostuvo.

Explicó que el Plan Michoacán articula acciones estatales con las políticas del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo un enfoque integral que prioriza la atención a las causas estructurales de la violencia.

En este sentido, destacó que el programa vincula apoyos educativos, becas, capacitación para el trabajo, impulso al emprendimiento juvenil y acceso a programas sociales, generando condiciones concretas para que las y los jóvenes permanezcan en las aulas, accedan a empleos dignos y desarrollen proyectos de vida alejados de contextos de riesgo.

“Cuando un joven tiene acceso a educación, ingresos y oportunidades de desarrollo, estamos cerrando la puerta a la violencia y abriendo la puerta a la prosperidad”, afirmó.

Fabiola Alanís señaló que esta política pública tiene efectos inmediatos en la calidad de vida de miles de familias, al reducir brechas de desigualdad y fortalecer la cohesión social, especialmente en regiones donde históricamente las juventudes enfrentaron abandono institucional.

Finalmente, reiteró que la construcción de la paz requiere una visión de largo plazo basada en justicia social, coordinación entre niveles de gobierno y compromiso permanente con las nuevas generaciones.