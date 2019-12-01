Exige Abigail Arredondo parar donación de petróleo a Cuba

Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- La diputada federal y presidenta del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos afirmó que el gobierno mexicano debe de parar la donación de petróleo a Cuba, pues se deben enfocar en atender los problemas del país.

“El gobierno de Morena disfraza de ventas lo que en realidad es una transacción en opacidad, entre el 2023 y 2024 Pemex hizo transacciones de envío de combustible a Cuba por un monto estimado entre 400 y 600 millones de dólares cada año, disfrazándolo como ventas, pero sin exhibir documentación legal, como les encanta, sin contratos, sin pagos, sin garantías, sin información, entonces, ¿qué decimos? Pues esto tiene que parar”, dijo.

Afirmó que el gobierno federal deberá cambiar la estrategia en cuanto a la política exterior, pues las relaciones de México con socios comerciales están en un punto muy bajo.

“Nunca habíamos tenido una situación tan vergonzosa y dramática como las relaciones internacionales que estamos teniendo hoy, entonces, el llamado que hacemos como partido, el PRI llama al gobierno federal a resolver los problemas nacionales y dejar de regalar lo que no tenemos y dejar de regalar lo que es nuestro, hay que recordar la deuda que también hoy tiene Pemex, no logramos salir de ahora sí de esta problemática, le siguen debiendo a muchísimos proveedores, a muchísimas familias, a muchísimas personas y mucho el presupuesto se esté inyectando directamente a Pemex, pero no tenemos una estrategia de cómo vamos a solucionar el problema”.

Reiteró que no se puede regalar la riqueza de los mexicanos a otro país, ya que Morena está llevando a Pemex a la quiebra.