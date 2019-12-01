Equipo de Raúl Morón desplegó 250 asambleas territoriales de Morena en Michoacán; Olivio López Mújica destacó la organización territorial del movimiento 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 08:33:51

Morelia, Michoacán, a 21 de julio 2026.- El equipo político del Profesor Raúl Morón Orozco encabezó el pasado sábado una jornada de 250 asambleas territoriales de Morena en los municipios de Michoacán, con el propósito de defender la 4T, la Soberanía Nacional y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las diferentes regiones del estado.

Durante una de las Asambleas realizadas en la colonia Félix Ireta, en Morelia, Olivio López Mújica, luchador social de Michoacán, explicó que la estrategia de organización se diseñó con base en la estructura seccional del partido, a fin de ampliar la cobertura territorial y difundir el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Profesor Raúl Morón Orozco.

López Mújica detalló que Michoacán cuenta con aproximadamente 2 mil 500 secciones electorales, por lo que la realización de 250 asambleas representó una distribución de una Asamblea por cada diez secciones electorales.

Precisó que la asamblea celebrada en la colonia Félix Ireta reunió a habitantes de alrededor de nueve o diez secciones electorales, una dinámica similar a la desarrollada en la colonia Ventura Puente y en otras zonas de la capital michoacana.

Asimismo, indicó que Morelia concentra cerca de 400 secciones electorales, motivo por el cual el equipo de Morón llevó a cabo 40 asambleas simultáneas en distintos puntos del municipio como parte de la jornada estatal.

El luchador social subrayó que las Asambleas efectuadas el sábado no fueron eventos aislados, sino parte de una estrategia coordinada que se replicó en todo Michoacán. Señaló que, además de las personas congregadas en Félix Ireta, miles de militantes y simpatizantes participaron de manera simultánea en las otras 249 asambleas realizadas en la entidad.

Durante estas Asambleas, explicó, se compartió el mensaje político de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del Profesor Raúl Morón Orozco en defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional además de fortalecer la comunicación con la estructura territorial de Morena y escuchar los planteamientos de la militancia.

La jornada de asambleas evidenció la capacidad de movilización territorial del equipo político de Raúl Morón en Michoacán, mediante Asambleas simultáneas distribuidas en municipios y secciones electorales, como parte del trabajo organizativo del movimiento de cara a sus actividades políticas y de fortalecimiento interno.