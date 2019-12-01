Entregan primeras viviendas de nuevo proyecto habitacional en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, 25 de febrero del 2026.- El Gobierno de Oaxaca realizó la entrega de las primeras viviendas del nuevo proyecto habitacional impulsado en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte de la estrategia para ampliar el acceso a casa propia en la entidad.

El acto fue encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quienes subrayaron el impacto social del desarrollo.

“El día de hoy vamos a hacer entrega de las primeras viviendas a una de nuestras beneficiarias. Decirle que es una obra humanista y agradecer el apoyo de su parte; este es uno de los predios donados para que se lleve a cabo esta obra”, expresó el mandatario estatal durante el evento.

Por su parte, Romero Oropeza detalló que el proyecto contempla un total de 160 viviendas, de las cuales ya fueron entregadas las primeras 32. Destacó que la demanda fue inmediata, ya que las casas se colocaron en apenas tres horas.

Las autoridades señalaron que este desarrollo forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el gobierno estatal y el Infonavit para atender el rezago habitacional y facilitar el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores en Oaxaca.