Entrega SEDIF donativo recaudado de la Carrera de la Esperanza en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- El director general del Sistema Estatal DIF Querétaro, Óscar Gómez Niembro, junto a la presidenta del Patronato de la Torre de la Esperanza, Cristina Urquiza de Maciel, entregaron a la Fundación Merced, el donativo por dos millones 282 mil 267 de pesos, derivado de Carrera de la Esperanza 2025; recursos que serán destinados para la atención de 850 niñas, niños y adolescentes de 15 Centros de Asistencia Social.

Gómez Niembro reconoció que esta actividad es única y es de suma importancia para seguir protegiendo a las infancias y adolescencias, por ello, mencionó que la Carrera de la Esperanza tiene el sello fundamental de impulsar el valor de la empatía, ponerse en los zapatos de los demás y pensar principalmente en las niñas, niños y adolescentes queretanos que más lo necesitan.

“Es muy gratificante poder formar parte de este proyecto que es un ganar-ganar para las niñas, niños y adolescentes que habitan y están siendo atendidos en los centros de asistencia social, cada año desde que tenemos la oportunidad de participar, la meta, la recaudación y los corredores se van incrementando”, aseguró.

Durante el evento, el director general de Respuesta Radiofónica, José Luis Rodríguez Aguirre, reconoció la sinergia creada con el DIF Estatal, instituciones y patrocinadores para lograr que esta carrera sea un éxito y se cumpla con la meta de apoyar a las causas sociales, porque dijo, los niños de las casas hogar sí tienen familia y son todos los queretanos quienes se suman de corazón.

A su vez, la presidenta del Patronato de la Torre de la Esperanza, Cristina Urquiza de Maciel, enfatizó que el objetivo de esta actividad es unir a las familias, y felicitó a todos los involucrados por haber incrementado el número de corredores a cinco mil 500 deportistas, y el dinero recaudado a dos millones 282 mil 267 de pesos, mismos que recibió el director ejecutivo de Fundación Merced, Jorge Machado Cota.