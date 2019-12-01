Entrega SEDIF donativo recaudado de la Carrera de la Esperanza en Querétaro

Entrega SEDIF donativo recaudado de la Carrera de la Esperanza en Querétaro
Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- El director general del Sistema Estatal DIF Querétaro, Óscar Gómez Niembro,  junto a la presidenta del Patronato de la Torre de la Esperanza, Cristina Urquiza de Maciel, entregaron a la Fundación Merced, el donativo por dos millones 282 mil 267 de pesos, derivado de Carrera de la Esperanza 2025; recursos que serán destinados para la atención de 850 niñas, niños y adolescentes de 15 Centros de Asistencia Social.

Gómez Niembro reconoció que esta actividad es única y es de suma importancia para seguir protegiendo a las infancias y adolescencias, por ello, mencionó que la Carrera de la Esperanza tiene el sello fundamental de impulsar el valor de la empatía, ponerse en los zapatos de los demás y pensar principalmente en las niñas, niños y adolescentes queretanos que más lo necesitan.

“Es muy gratificante poder formar parte de este proyecto que es un ganar-ganar para las niñas, niños y adolescentes que habitan y están siendo atendidos en los centros de asistencia social, cada año desde que tenemos la oportunidad de participar, la meta, la recaudación y los corredores se van incrementando”, aseguró.

Durante el evento, el director general de Respuesta Radiofónica, José Luis Rodríguez Aguirre, reconoció la sinergia creada con el DIF Estatal, instituciones y patrocinadores para lograr que esta carrera sea un éxito y se cumpla con la meta de apoyar a las causas sociales, porque dijo, los niños de las casas hogar sí tienen familia y son todos los queretanos quienes se suman de corazón.

A su vez, la presidenta del Patronato de la Torre de la Esperanza, Cristina Urquiza de Maciel, enfatizó que el objetivo de esta actividad es unir a las familias, y felicitó a todos los involucrados por haber incrementado el número de corredores a cinco mil 500 deportistas, y el dinero recaudado a dos millones 282 mil 267 de pesos, mismos que recibió el director ejecutivo de Fundación Merced, Jorge Machado Cota.

 

