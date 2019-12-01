Entrega SEDEA apoyos a productores de Pedro Escobedo, Querétaro

Pedro Escobedo, Querétaro, 22 de enero del 2026.- En el marco del programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de apoyos por 12 millones y medio de pesos en el municipio de Pedro Escobedo, acción que beneficia a 140 productores y sus familias, con participación de Gobierno del Estado, municipio y productores.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar los programas con lo que la gente necesita, no con lo que nosotros creemos que la gente necesita, espero que me identifiquen la diferencia, pero así es como lo queremos hacer y así es como vamos a seguir trabajándolo”, señaló.

Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural es un esquema de coinversión entre gobierno y productores para fortalecer la capacidad productiva del campo, impulsar la autosuficiencia, generar ingresos sostenibles y detonar el desarrollo rural.

Los apoyos se otorgan en concurrencia de recursos, a trabajadores del campo y del sector agroalimentario con una estructura financiera compartida, lo que permite la adquisición de implementos agrícolas y forrajeros, tractores, tecnología avanzada, herramientas, sementales, vientres, fertilizantes, semilla de cultivos básicos, así como material vegetativo y frutal.

Durante su mensaje en representación de los beneficiarios, José Francisco Piña, agradeció el respaldo de la administración estatal y reconoció el trabajo coordinado que hay detrás de estas entregas, que serán de gran utilidad para los trabajadores del campo.

“Estos apoyos representan una gran ayuda para facilitar nuestras labores agrícolas, mejorar la productividad y tener mejores condiciones de trabajo. Sabemos lo que cuesta producir por eso valoramos mucho este tipo de apoyos, como beneficiarios nos comprometemos a usar responsablemente esta maquinaria y estos apoyos, vamos a cuidarlos y aprovecharlos al máximo para que sigan llegando a más productores y el campo de nuestro municipio siga creciendo”, indicó.