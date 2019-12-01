Entrega Luis Nava obra social en Jalpan de Serra, Querétaro

Jalpan de Serra, 22 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, presidió la entrega de la obra de pavimentación y rehabilitación de las redes de drenaje sanitario y agua potable, así como la construcción de la red de alcantarillado pluvial en la colonia El Mercado en el municipio de Jalpan de Serra.

Durante el evento, informó que esta intervención tuvo como objetivo fortalecer la infraestructura básica de la zona, mejorar las condiciones urbanas y brindar mayor seguridad a las familias que habitan y transitan por esta colonia, beneficiando de manera directa e indirecta a 27 mil 343 habitantes del municipio.

“La obra no solamente significa que la calle esté más bonita, significa una mayor tranquilidad y seguridad, un mejor comercio porque la gente ahora sí puede venir con más confianza, con mejores calles y con la tranquilidad de que cuando vengan las lluvias no habrá afectaciones (…) venimos aquí a entregar obras, a dar resultados porque es con hechos”, expresó.

Dicha obra incluyó el suministro e instalación de lámparas de alumbrado público, la construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, así como la colocación de tubería para drenaje sanitario y pluvial, alcanzando una meta total de mil 749 metros cuadrados intervenidos.

Para la realización de estos trabajos se destinó una inversión de 11 millones 512 mil pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2025, lo que permitió consolidar una obra integral que responde a las necesidades de infraestructura del municipio.