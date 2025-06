Encuesta revela: 70% de michoacanos no sabían de la jornada electoral al Poder Judicial

Morelia, Michoacán, a 1 de junio del 2025.- El 70 por ciento de los michoacanos desconocía que este día se llevaron a cabo las elecciones para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, revela una encuesta elaborada por la casa ElectroGrafía, Buró del Poder.

El muestreo telefónico elaborado por la casa encuestadora utilizó como metodología 200 llamadas telefónicas aleatorias en las tres ciudades más pobladas del estado: 100 en Morelia; 50 en Uruapan y 50 en Zamora

De los encuestados, únicamente el 15 por ciento dijeron saber que este día se realizaba la jornada electoral extraordinaria, de este porcentaje, únicamente el 55 por ciento de las personas afirmaron que salieron a votar por algún candidato a juzgador.

Ante la pregunta: ¿Confía usted en que ésta elección contribuirá a transparentar la justicia en México?, el 80 por ciento de las personas respondieron que No, mientras que el 12 por ciento dijo que Sí, el resto dijo no saber o no respondió.