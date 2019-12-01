En febrero, asambleas en primarias de Michoacán para beca Rita Zetina: Gaby Molina

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 10:30:06

Morelia, Michoacán, a 15 de enero del 2026.- El próximo mes de febrero iniciarán las asambleas informativas en escuelas primarias de la entidad para comenzar con el proceso de afiliación a la beca “Rita Zetina” a todos los alumnos de este nivel educativo, informó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en Michoacán.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal destacó que se espera que haya hasta 800 mil beneficiarios en la entidad con la ampliación a nivel primaria; en este sentido, apuntó que serán aproximadamente 420 mil beneficiarios en este nivel educativo que recibirán dos mil 500 pesos de apoyo anual para uniformes y útiles escolares.

Mientras que en secundarias ya hay 200 mil beneficiarios que reciben mil 900 pesos de apoyo bimestral, con lo que se mantiene la cobertura universal.

Gaby Molina hizo un llamado a los padres de familia para que puedan estar atentos y aprovechen las asambleas que llegarán a todos los centros educativos para que realicen la afiliación a esta ampliación del programa de becas, que además será universal, igual que el resto.

Cabe señalar que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideró que entre 2026 y 2027 todos los niveles educativos, desde primaria a universidad, contarán con becas universales, con lo que Michoacán se convierte en el primer país con becas en todos los niveles.

Agregó que esto puede ser el indicio del modelo educativo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de ser un legado que dejaría su gobierno.