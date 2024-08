En el Congreso de Michoacán no existe déficit, aseguró diputado Marco Polo Aguirre

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto del 2024.- Marco Polo Aguirre Chávez, diputado local, aseguró que no existe déficit presupuestal en el Congreso de Michoacán, y dejarán finanzas sanas para la 76 Legislatura que asumirá el cargo en septiembre próximo.

En entrevista con diversos representantes de medios de comunicación, se refirió a declaraciones brindadas por compañeros de curul sobre la existencia de un boquete financiero de 300 millones de pesos, dichos que atribuyó a la desinformación sobre el tema de los recursos económicos.

"Yo creo que no va a haber un déficit para la siguiente legislatura, porque además, el presupuesto está holgado para que no lo haya, la verdad es que es un presupuesto que yo creo que se contemplaron todas las cosas y que no debería de existir..., hemos venido a aclarar rumores y cosas que se escuchan en radio pasillo y que desde el principio en el diseño de este presupuesto quedó muy claro como estaba", apuntó el diputado local quien agregó no dejarán deudas.

Ante los señalamientos de que está involucrado en desfalco financiero en el Congreso local, respondió estar no ser su estilo, "por supuesto que no, la verdad es que yo creo que ahí deberían de comprobar los dichos y la verdad es que a mí si me conocen, me conocen, que no es mi estilo. ¿Manos limpias? sí, claro", expresó Marco Polo, al termino de la reunión privada con diputados locales donde se abordó el tema de las finanzas del Congreso.

Por su parte, Rocío Pineda Gochi, secretaria de Finanzas del Congreso, evadió a los medios de comunicación que la aguardaban afuera del salón donde presentó ante diputados un reporte sobre el estatus de los recursos y su aplicación, la funcionaria buscó una puerta trasera para abordar un vehículo.