El verdadero reto está en dar continuidad a una visión clara de futuro: Fito Torres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:46:49
Morelia, Michoacán; 12 de marzo 2026.- De cara a los procesos políticos que se avecinan rumbo a las elecciones de 2027, el debate sobre las posibles alianzas entre partidos políticos forma parte natural de la vida democrática del país; sin embargo, más allá de las estrategias electorales, el verdadero reto está en dar continuidad a lograr tener ciudades con visión de futuro y que responden a las necesidades reales de la población, reflexionó Adolfo “Fito” Torres.

“Las alianzas políticas son decisiones que corresponden a los partidos y forman parte de su dinámica interna. Desde el ámbito ciudadano e institucional, lo verdaderamente relevante es que cualquier proyecto político tenga como prioridad la construcción de municipios más ordenadas, sostenibles y con mejores oportunidades para todas y todos, lo cual ya ocurre en Morelia, de ahí la importancia de la continuidad de visión”, expresó.

Fito añadió que las ciudades se construyen con planeación, con responsabilidad y con la suma de voluntades: “Cuando existe una visión clara de futuro, es posible avanzar en proyectos que realmente transformen la vida de las comunidades, las familias morelianas esperan gobiernos que piensen en el largo plazo. Más allá de las formas en que se organicen los partidos, lo importante es que existan propuestas claras, proyectos sólidos y una visión de ciudad que coloque en el centro a las personas”.

Finalmente, destacó que el fortalecimiento de las instituciones, el diálogo entre sectores y la construcción de acuerdos amplios son elementos clave para enfrentar los desafíos que tienen hoy las ciudades mexicanas.

Noventa Grados
