El PRI siempre levantará la voz ante la inseguridad de Michoacán y México: Santiago Sánchez Bautista

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2024.- Desde el PRI Michoacán reiteramos la exigencia de justicia por el asesinato del edil de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, así como el de uno de sus colaboradores, además de tomar con la seriedad y gravedad que se requiere por parte del gobierno federal sobre la situación de violencia que se vive en el estado vecino, porque no es muy ajena al panorama de Michoacán, afirmó en tribuna, Santiago Sánchez Bautista, diputado local priista.

"Estos crímenes solo son una muestra de la descomposición del vecino estado de Guerrero, donde la delincuencia no tiene cerca que la contenga y los gobiernos responsables de esto hacen como que no los ven, como que no pasa nada, como si ignorando los problemas, se solucionaran", aseguró.

Luego de rendir protesta como integrante de la 76 Legislatura de Michoacán, Sánchez Bautista, también lamentó que en Michoacán sucedan actos de violencia en contra de ciudadanos y autoridades sin que pase nada, como el homicidio, aún sin resolver de la ex alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, y la situación de inseguridad que no ha dejado gobernar al nuevo edil, en este municipio.

"Mientras eso sucede, la mayor preocupación del gobierno del estado es saber cómo tomó protesta, cómo gobierna, dónde está, cuando lo correcto sería brindar la seguridad necesaria al municipio y a su presidente municipal para que en las mejores condiciones posibles cumpla la labor para la cual fue elegido por la ciudadanía, pero no, les ocupa más armar el expediente para que se nombre un consejo municipal, algo a lo que esta legislatura no se debe de prestar", indicó.

El diputado defendió que "en el PRI, durante todo el proceso electoral y hasta la fecha, hemos levantado la voz, una y otra vez, y lo seguiremos haciendo, respecto al alto riesgo que implica hacer política en México y en Michoacán", y sentenció que a los legisladores de Morena "se les extraña como opositores.

Jamás eran indolentes ante las desgracias e injusticias. Es increíble cómo hoy callan ante tales hechos, pero el tiempo, el tiempo podrá, pondrá a cada quien en su lugar", finalizó.