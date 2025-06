El PRD Michoacán no se involucró en la elección del Proceso Judicial

Morelia, Michoacán, a 2 de junio del 2025.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, se mantuvo al margen del proceso del Poder Judicial, ni recibimos acordeones con los candidatos a votar, señaló Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD.

El también diputado local negó que, durante una reunión con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, se les hubiera dado línea sobre la votación del 1 de junio, comentó fue un encuentro institucional donde se trataron temas en relación a las necesidades de municipios perredistas, además de que aprovechó para defender a la senadora Araceli Saucedo, por lo que indicó que el objeto con el que fue captada a través de una cámara, no era un acordeón

“Fuimos muy respetuosos y es mentira que alguien estuviera entregando algún acordeón, o recibiendo algún acordeón, la verdad es que nosotros no nos involucramos en el proceso electoral, nos mantuvimos al margen y además no podíamos legalmente, el Tribunal Electoral y la propia reforma constitucional prohíbe que los partidos se inmiscuyan… Hicimos uso de nuestro derecho como muchos ciudadanos que fuimos a votar”, manifestó el líder perredista en rueda de prensa.

En el PRD milita quien quiere militar, nadie está a fuerza

En el PRD-M no se mantiene a nadie a fuerza, comentó Octavio Ocampo, dirigente del Sol Azteca al ser cuestionado sobre la ausencia de la coordinadora de la bancada perredista, Brissa Arroyo, en la reunión del jueves pasado con el mandatario michoacano.

Detalló que se avisó sobre el encuentro en Casa Michoacán, a través de un grupo de WhatsApp donde también se encuentra la diputada local, ya que no se hacen, ni harán convocatorias personalizadas, por lo que dijo desconocer su ausencia, pero recordó que Brissa Arroyo recientemente manifestó su apoyo hacía una asociación de ex perredistas quienes a su vez respaldan al senador Raúl Morón Orozco.

“Los alcaldes y ella se encuentran en ese chat, desconozco por qué no fue, porque no asistió y yo entiendo que ella tomó la decisión de ser parte de un colectivo que no está con nosotros como partido en esa lógica y el 90 por ciento de ese colectivo son ex perredistas, ella tomó la decisión de estar en ese colectivo y ya lo dije, vamos a esperar a que estén los órganos indicados para revisar la disciplina interna del partido y no le corresponde a este comité estatal”, indicó.