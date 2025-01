Desplazados por inseguridad en riesgo de ser deportados, señaló PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de enero del 2025.- Michoacanos que solicitaron asilo político en Estados Unidos, pudieran ser los primeros en ser deportados ante las medidas de migración que advierte Donald Trump, aplicará durante su gobierno, señaló Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M.

El también diputado local indicó que la población desplazada abandonó sus localidades de origen ante las condiciones de inseguridad, están plenamente ubicadas por las autoridades del vecino país del norte.

"El hecho de que regresen, imagínate cuántas comunidades hay en Tepeque, Buenavista, en Apatzingán, que se han van por asilo político a Estados Unidos, imagínatelos de regreso, tendrían las condiciones de regresar a sus casas con las dificultades propias de esa región que se vive, muchos se fueron a partir de los drones que empezaron a utilizar los grupos armados y que aunque había gente que no debía nada, terminaba siendo afectada", recordó el político perredista.

Comentó que tan sólo en el último año, alrededor de mil personas de Tuzantla se fueron bajo el esquema de asilo político.

"La mayor parte de los connacionales son de las zonas rurales, más que de las zonas urbanas y los municipios en estas zonas rurales no tienen la capacidad para económicamente recibir a nuestros paisanos y no porque no los queramos recibir pues por supuesto que sí, son deportados pues tienen que regresar a su casa", expresó.