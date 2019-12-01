Desde Zitácuaro, Torres Piña llama a poner a las y los jóvenes al frente de la transformación

Desde Zitácuaro, Torres Piña llama a poner a las y los jóvenes al frente de la transformación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 19:19:38
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Zitácuaro, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Carlos Torres Piña hizo un llamado a fortalecer el papel de las nuevas generaciones como protagonistas del movimiento de transformación, al señalar que la participación de las y los jóvenes es indispensable para consolidar la defensa de la soberanía nacional y garantizar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, Torres Piña afirmó que promover la participación de la juventud en los espacios de decisión representa un factor fundamental para construir un país más fuerte, con mayor justicia social y con ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.

“Los jóvenes no son el futuro, son el presente de la transformación. Involucrarlos en la toma de determinaciones fortalece nuestra democracia y nos permite defender con mayor convicción la soberanía nacional desde todos los rincones de Michoacán”, expresó.

Destacó que la defensa de la soberanía requiere organización, participación y una nueva generación de liderazgos comprometidos con las causas del pueblo, por lo que hizo un llamado a abrir más espacios para que las y los jóvenes aporten ideas, talento y capacidad en la construcción de un mejor estado y un mejor país.

Finalmente, Carlos Torres Piña reiteró que continuará recorriendo las distintas regiones de Michoacán para impulsar la organización territorial, fortalecer la participación ciudadana y promover la incorporación de más jóvenes a las tareas de la transformación, convencido de que su energía y compromiso serán determinantes para consolidar el movimiento en los próximos años.

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